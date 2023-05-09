Леброн в шаге от финала Запада, Месси получил рекордное предложение. Главное к утру

«Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл «Голден Стэйт Уорриорз» (104:101) и удвоил преимущество в серии — 3-1, аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил рекордное предложение из Саудовской Аравии, «Чикаго Блэкхоукс» выиграл драфт-лотерею НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Лейкерс» удвоили преимущество в серии с «Голден Стэйт», несмотря на трипл-дабл Карри.
2. Лионель Месси получил рекордное предложение от саудовского клуба — L'Équipe.
3. «Чикаго» выиграл драфт-лотерею НХЛ.
4. «Вегас» в гостях уверенно обыграл «Эдмонтон» и повёл в серии.
5. Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халиджа», который делал с ним селфи после матча.
6. 27 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Нью-Йорк» в четвёртом матче серии.
7. Американский врач первой признала вину по закону Родченкова.
8. Хасбик был задержан в Дагестане во время празднования свадьбы.
9. Стефен Карри стал первым игроком, забросившим 4000 трёхочковых в карьере.
10. «Ювентус» может быть лишён девяти очков в следующем сезоне.
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