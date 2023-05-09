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Леброн в шаге от финала Запада, Месси получил рекордное предложение. Главное к утру

«Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл «Голден Стэйт Уорриорз» (104:101) и удвоил преимущество в серии — 3-1, аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил рекордное предложение из Саудовской Аравии, «Чикаго Блэкхоукс» выиграл драфт-лотерею НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Лейкерс» удвоили преимущество в серии с «Голден Стэйт», несмотря на трипл-дабл Карри.

2. Лионель Месси получил рекордное предложение от саудовского клуба — L'Équipe.

3. «Чикаго» выиграл драфт-лотерею НХЛ.

4. «Вегас» в гостях уверенно обыграл «Эдмонтон» и повёл в серии.

5. Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халиджа», который делал с ним селфи после матча.

6. 27 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Нью-Йорк» в четвёртом матче серии.

7. Американский врач первой признала вину по закону Родченкова.

8. Хасбик был задержан в Дагестане во время празднования свадьбы.

9. Стефен Карри стал первым игроком, забросившим 4000 трёхочковых в карьере.

10. «Ювентус» может быть лишён девяти очков в следующем сезоне.