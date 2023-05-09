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Леброн Джеймс назвал лучшего оборонительного игрока в НБА

Леброн Джеймс назвал лучшего оборонительного игрока в НБА
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Звёздный лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о товарище по команде Энтони Дэвисе, отметив его навыки по игре в защите.

«Он лучший оборонительный игрок в НБА. Думаю, что в лиге тоже это знают. Есть не так много парней, которые могут защищать кольцо любой ценой», — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 9 мая, состоялся четвёртый матч полуфинальной серии Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 104:101 (3-1 в серии). Дэвис закончил матч с 23 очками, 15 подборами и тремя перехватами.

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна Джеймса:

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