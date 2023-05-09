Леброн назвал игрока «Лейкерс», без которого команда не победила бы «Уорриорз» в 4-м матче
Поделиться
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оценил игру защитника команды Лонни Уокера в четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА, в котором «озёрники» принимали «Голден Стэйт Уорриорз». Матч закончился со счётом 104:101 в пользу «Лейкерс». «Лос-Анджелес» ведёт в серии 3-1.
«Мы не выиграли бы эту игру без Лонни Уокера сегодня. Это точно», — сказал Джеймс на пресс-конференции.
В четвёртом матче с «Голден Стэйт» Уоккер набрал 15 очков, совершил три подбора и отдал две результативные передачи. Следующую встречу команды проведут 11 мая в Сан-Франциско. Её начало запланировано на 5:00 мск. Серия будет продолжаться до четырёх побед.
Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна:
Материалы по теме
Комментарии
- 9 мая 2023
-
09:37
-
09:23
-
09:00
-
08:37
-
08:30
-
08:26
-
07:36
-
06:52
-
06:42
-
06:23
-
06:12
-
05:58
-
05:32
-
05:18
-
05:02
-
00:55
-
00:00
- 8 мая 2023
-
22:36
-
21:50
-
20:58
-
20:23
-
19:37
-
18:38
-
18:30
-
18:06
-
17:45
-
17:40
-
17:28
-
17:10
-
17:00
-
15:54
-
15:42
-
15:21
-
14:33
-
14:21
Партнерский контент