Леброн назвал игрока «Лейкерс», без которого команда не победила бы «Уорриорз» в 4-м матче

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оценил игру защитника команды Лонни Уокера в четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА, в котором «озёрники» принимали «Голден Стэйт Уорриорз». Матч закончился со счётом 104:101 в пользу «Лейкерс». «Лос-Анджелес» ведёт в серии 3-1.

«Мы не выиграли бы эту игру без Лонни Уокера сегодня. Это точно», — сказал Джеймс на пресс-конференции.

В четвёртом матче с «Голден Стэйт» Уоккер набрал 15 очков, совершил три подбора и отдал две результативные передачи. Следующую встречу команды проведут 11 мая в Сан-Франциско. Её начало запланировано на 5:00 мск. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна: