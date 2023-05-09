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Леброн предостерёг «Лейкерс» после победы в 4-м матче с «Уорриорз» в плей-офф НБА

Леброн предостерёг «Лейкерс» после победы в 4-м матче с «Уорриорз» в плей-офф НБА
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после победы в четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (104:101, 3-1 в серии) высказал мнение, что дальнейшие встречи для «озёрников» будут ещё сложнее. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

«Каким бы тяжёлым ни был этот матч, дальше будет ещё сложнее. Мы это понимаем. Мы это знаем», — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Леброн в четвёртом матче с «Голден Стэйт» набрал 27 очков, совершил девять подборов и отдал шесть результативных передач. Следующую встречу команды проведут 11 мая в Сан-Франциско. Её начало запланировано на 5:00 по московскому времени.

Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:

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