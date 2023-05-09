Стив Керр высказался после поражения в 4-м матче плей-офф НБА с «Лейкерс»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после поражения в четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА с Лос-Анджелес Лейкерс» (101:104, 1-3) высказался о дальнейшей борьбе в серии. Она будет продолжаться до четырёх побед.

«Счёт в серии 1-3. Теперь мы вернёмся домой, где нам нужно добиваться побед и перехватывать инициативу. Вот и всё. «Лейкерс» проделали отличную работу, защитив домашнюю площадку. Так что теперь нам лишь остаётся победить дома и переломить ситуацию», — приводит слова Керра ESPN US.

Следующую встречу команды проведут 11 мая в Сан-Франциско. Её начало запланировано на 5:00 по московскому времени.

Стив Керр прокомментировал 50-очковое выступление Стефена Карри: