Перкинс — о 4-м матче «Лейкерс» — «Голден Стэйт»: Леброн выглядел уставшим

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс высказался о четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» (104:101, 3-1 в серии). Серия будет продолжаться до четырёх побед.

«Может, я и ошибаюсь, но Леброн выглядел уставшим. У Стефа была нелепая игра, а вообще «Лейкерс» проделали отличную работу, заставив его защищаться», — написал Перкинс на своей официальной странице в социальных сетях.

Леброн в четвёртом матче с «Голден Стэйт» набрал 27 очков, совершил девять подборов и отдал шесть результативных передач. Пятый матч команды проведут 11 мая в Сан-Франциско. Начало встречи запланировано на 5:00 мск.

Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна: