Леброн побил ещё один рекорд Абдул-Джаббара, установив уникальное достижение в НБА

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором очередного достижения в Национальной баскетбольной ассоциации. Лидер «Лейкерс» стал новым лидером по количеству реализованных двухочковых бросков в плей-офф НБА. По этому показателю он превзошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара.

Сейчас в активе Джеймса 2364 реализованных двухочковых в плей-офф. У Абдул-Джаббара их 2357. В этом сезоне НБА Леброн побил другой рекорд Абдул-Джаббара. 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер» Джеймс обошёл его по числу очков в лиге. На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390.

Напомним, в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» (104:101, 3-1 в серии) Леброн набрал 27 очков, совершил девять подборов и отдал шесть результативных передач. Пятый матч команды проведут 11 мая в Сан-Франциско. Начало встречи запланировано на 5:00 мск.

10 самых ярких матчей в карьере Леброна Джеймса: