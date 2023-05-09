Леброн побил ещё один рекорд Абдул-Джаббара, установив уникальное достижение в НБА

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором очередного достижения в Национальной баскетбольной ассоциации. Лидер «Лейкерс» стал новым лидером по количеству реализованных двухочковых бросков в плей-офф НБА. По этому показателю он превзошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара.
Сейчас в активе Джеймса 2364 реализованных двухочковых в плей-офф. У Абдул-Джаббара их 2357. В этом сезоне НБА Леброн побил другой рекорд Абдул-Джаббара. 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер» Джеймс обошёл его по числу очков в лиге. На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390.
Напомним, в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» (104:101, 3-1 в серии) Леброн набрал 27 очков, совершил девять подборов и отдал шесть результативных передач. Пятый матч команды проведут 11 мая в Сан-Франциско. Начало встречи запланировано на 5:00 мск.
10 самых ярких матчей в карьере Леброна Джеймса:
- 9 мая 2023
-
12:56
-
12:07
-
11:06
-
10:52
-
10:11
-
09:37
-
09:23
-
09:00
-
08:37
-
08:30
-
08:26
-
07:36
-
06:52
-
06:42
-
06:23
-
06:12
-
05:58
-
05:32
-
05:18
-
05:02
-
00:55
-
00:00
- 8 мая 2023
-
22:36
-
21:50
-
20:58
-
20:23
-
19:37
-
18:38
-
18:30
-
18:06
-
17:45
-
17:40
-
17:28
-
17:10
-
17:00