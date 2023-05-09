Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс: «Лейкерс» показали, что чемпионаты выигрывают за счёт защиты

Кендрик Перкинс: «Лейкерс» показали, что чемпионаты выигрывают за счёт защиты
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс отметил игру «Лос-Анджелес Лейкерс» в защите в четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (104:101, 3-1 в серии).

«Чемпионаты выигрывают за счёт защиты, и это именно то, что продемонстрировали «Лейкерс», — написал Перкинс у себя в социальных сетях.

Напомним, самым результативным в составе обеих команд стал звёздный разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, который оформил трипл-дабл: 31 очко, 10 подборов и 14 результативных передач. У лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 27 очков, девять подборов и шесть результативных передач.

Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:

Материалы по теме
Леброн побил ещё один рекорд Абдул-Джаббара, установив уникальное достижение в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023