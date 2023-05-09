Кендрик Перкинс: «Лейкерс» показали, что чемпионаты выигрывают за счёт защиты
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс отметил игру «Лос-Анджелес Лейкерс» в защите в четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (104:101, 3-1 в серии).
«Чемпионаты выигрывают за счёт защиты, и это именно то, что продемонстрировали «Лейкерс», — написал Перкинс у себя в социальных сетях.
Напомним, самым результативным в составе обеих команд стал звёздный разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, который оформил трипл-дабл: 31 очко, 10 подборов и 14 результативных передач. У лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 27 очков, девять подборов и шесть результативных передач.
Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:
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