Кендрик Перкинс: «Лейкерс» показали, что чемпионаты выигрывают за счёт защиты

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс отметил игру «Лос-Анджелес Лейкерс» в защите в четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (104:101, 3-1 в серии).

«Чемпионаты выигрывают за счёт защиты, и это именно то, что продемонстрировали «Лейкерс», — написал Перкинс у себя в социальных сетях.

Напомним, самым результативным в составе обеих команд стал звёздный разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, который оформил трипл-дабл: 31 очко, 10 подборов и 14 результативных передач. У лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 27 очков, девять подборов и шесть результативных передач.

Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»: