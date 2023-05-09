Стив Керр: «Лейкерс» несколько раз симулировали, за что в итоге были вознаграждены

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказал предположение, что некоторые фолы, показанные его игрокам в четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА с Лос-Анджелес Лейкерс» (101:104, 1-3), в действительности были слишком незначительными и судьи могли бы позволить игре продолжаться.

«Лейкерс» — это команда, которая играет с большим мастерством. Они понимают, как генерировать некоторые свистки. Как мне кажется, с их стороны было несколько симуляций, за что в итоге они были вознаграждены. Хотя мне ещё будет нужно посмотреть повторы. Может быть, я ошибаюсь», — сказал Керр на пресс-конференции.

Следующую встречу команды проведут 11 мая в Сан-Франциско. Её начало запланировано на 5:00 мск.

Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»: