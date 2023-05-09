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Дочь бывшего чемпиона НБА Денниса Родмана побила рекорд в женской футбольной лиге США

Дочь бывшего чемпиона НБА Денниса Родмана побила рекорд в женской футбольной лиге США
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Дочь бывшего чемпиона НБА Денниса Родмана, Тринити Родман поставила новый рекорд в Национальной женской футбольной лиге США. Тринити Родман стала первым игроком лиги, которая забила как минимум 10 голов и отдала 10 голевых передач до достижения 21 года. Об этом сообщает Black Enterprise.

Рекорд был поставлен в матче между «Вашингтон Спирит» и «Сан-Диего Вэйв» (3:1). В этом матче футболистка «Спирит» Тринити Родман вошла в историю лиги, забив гол и сделав ассист. Всего в этом сезоне у 20-летней Родман 13 голов и 10 голевых передач.

Напомним, прошлым летом Тринити Родман стала самым высокооплачиваемым игроком в истории Национальной женской футбольной лиги. Родман выступает за «Вашингтон Спирит» с 2021 года. С прошлого года футболистка вызывается в женскую сборную США.

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