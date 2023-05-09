Дочь бывшего чемпиона НБА Денниса Родмана побила рекорд в женской футбольной лиге США

Дочь бывшего чемпиона НБА Денниса Родмана, Тринити Родман поставила новый рекорд в Национальной женской футбольной лиге США. Тринити Родман стала первым игроком лиги, которая забила как минимум 10 голов и отдала 10 голевых передач до достижения 21 года. Об этом сообщает Black Enterprise.
Рекорд был поставлен в матче между «Вашингтон Спирит» и «Сан-Диего Вэйв» (3:1). В этом матче футболистка «Спирит» Тринити Родман вошла в историю лиги, забив гол и сделав ассист. Всего в этом сезоне у 20-летней Родман 13 голов и 10 голевых передач.
Напомним, прошлым летом Тринити Родман стала самым высокооплачиваемым игроком в истории Национальной женской футбольной лиги. Родман выступает за «Вашингтон Спирит» с 2021 года. С прошлого года футболистка вызывается в женскую сборную США.
- 9 мая 2023
-
17:35
-
16:53
-
16:26
-
15:57
-
15:03
-
13:54
-
13:13
-
12:56
-
12:07
-
11:06
-
10:52
-
10:11
-
09:37
-
09:23
-
09:00
-
08:37
-
08:30
-
08:26
-
07:36
-
06:52
-
06:42
-
06:23
-
06:12
-
05:58
-
05:32
-
05:18
-
05:02
-
00:55
-
00:00
- 8 мая 2023
-
22:36
-
21:50
-
20:58
-
20:23
-
19:37
-
18:38