Гилберт Аренас — о Джордане Пуле: он самый высокооплачиваемый, а выглядит как худший игрок

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас по ходу четвёртого матча полуфинальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» (104:101, 3-1) высказался про атакующего защитника «Уорриорз» Джордана Пула, обратив внимание на его огромный контракт.
«Наблюдая за Пулом прямо сейчас, я мог бы обменять его. Если у меня была бы возможность обменять его и получить кого-то, на кого я смогу положиться, то я бы попробовал это сделать. Он не Стеф, не замена ему. Он показывает мне какую-то хрень, вот что он показывает. Он должен быть лучшим игроком на площадке, а выглядит как худший игрок. Ему платят больше всех на этой площадке, а выглядит он как худший игрок», — приводит слова Аренаса Heavy.
В четвёртом матче серии с «Лейкерс» Джордан Пул за 10:24 на площадке не набрал ни одного очка, совершил три подбора и отдал две передачи.
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