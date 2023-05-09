Кристапс Порзингис — о периоде в «Далласе»: я мог играть лучше

Латвийский тяжёлый форвард «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис прокомментировал свой период нахождения в «Даллас Маверикс» и свои взаимоотношения с Лукой Дончичем.

«Мне было весело. Я делал своё дело, мне было весело. Просто это была не идеальная ситуация. Я тоже думал, что ситуация с Лукой была идеальной, это точно. Да, я не знаю. Мы никогда не играли на таком уровне. И во многом это на моей совести. Я мог бы играть лучше, я думаю, у нас были проблески до «пузыря» и во время «пузыря», когда я играл на высоком уровне, и всё щелкало и хорошо работало с Лукой. Потом я получил травму в период «пузыря» и после этого было много всего.

Я могу критиковать себя, оглядываясь назад. Я не так хорошо двигался в защите, мой ритм был не очень хорошим в некоторые моменты сезона. Я не играл на том уровне, на котором играю сейчас. В целом, я думаю, что рано или поздно обмен из «Далласа» должен был произойти. Они всегда относились ко мне хорошо. Я действительно желаю всем в организации всего самого лучшего. Отличные люди, прекрасно ко мне относились. Я желаю им только хорошего. Даже если они поступали со мной плохо, я желаю им только добра», — приводит слова Порзингиса Fadeaway World.