Скончался арбитр Михаил Григорьев, отработавший на трёх Олимпиадах

Сегодня, 9 мая, на 78-м году жизни скончался Михаил Григорьев, один из лучших арбитров в истории отечественного баскетбола. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ). О причинах смерти не сообщается.

«Российская Федерация Баскетбола выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Петровича, а также всем любителям баскетбола в связи с этой утратой», — сказано на сайте РФБ.

Григорьев работал арбитром на баскетбольных турнирах на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле и 1992 года в Барселоне. Он также работал на чемпионатах мира и Европы среди мужчин и женщин. В 1984 году в Женеве он судил финал Кубка чемпионов между «Виртусом» и «Барселоной» (79:73), а в 1988 году — матчи сборной СССР с клубом НБА «Атланта».

В апреле 2023 года приказом министра спорта РФ Григорьеву было присвоено звание почётного спортивного судьи России.