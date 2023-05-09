Алексей Швед выписался из больницы и записал видеообращение

Звёздного разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа выписали из больницы. Сразу после этого Швед записал видеообращение, в котором поделился новостями о состоянии своего здоровья и поблагодарил всех за поддержку.

«Всем привет, меня выписали из больницы. Чувствую себя намного лучше. Спасибо большое за помощь, поддержку. Это очень важно мне и моей семье. Очень по вам скучаю. Ребятам удачи в следующих играх», – сказал Швед на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, на Шведа напала группа лиц в центре Москвы. В результате у него был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти.

Ранее стало известно, что главного подозреваемого в нападении на Шведа задержали в аэропорту.