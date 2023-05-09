Демаркус Казинс: Энтони Дэвис доминирует в серии с «Голден Стейт Уорриорз»

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс поделился мнением о своём бывшем партнёре по команде, а ныне звёздном центровом и одном из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвисе.

«Когда Энтони Дэвис собран и сосредоточен, а также когда его здоровье в порядке, он один из лучших игроков на площадке. Он доминирует в серии «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Голден Стейт Уорриорз», — приводит слова Казинса «твиттер» Clutch Points.

На данный момент счёт в серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стейт Уорриорз» 3-1 в пользу «Лейкерс».

Напомним, следующий матч между «Голден Стэйт» и «Лос-Анджелесом» состоится 11 мая в Сан-Франциско. Начало встречи запланировано на 5:00 мск. Победа в этом матче выведет «Лейкерс» в финал Западной конференции.