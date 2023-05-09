Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Олимпиакос» обыграл «Фенербахче» в пятом матче и вышел в 1/2 финала плей-офф Евролиги

«Олимпиакос» обыграл «Фенербахче» в пятом матче и вышел в 1/2 финала плей-офф Евролиги
Аудио-версия:
Комментарии

В Пирее (Греция) закончился пятый, решающий матч 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» принимал турецкий «Фенербахче». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:72.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Костас Слукас, набравший 22 очка. 17 очков на свой счёт записал Александар Везенков. Дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов в свой актив занёс Костас Папаниколау.

В составе турецкого «Фенербахче» отличился Марко Гудурич, набравший 26 очков. 14 очков набрал Джонатан Мотли. 10 очков на свой счёт записал Карсен Эдвардс.

Евролига. 1/4 финала. 5-й матч
09 мая 2023, вторник. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
84 : 72
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Блэк, Боломбой, Везенков, Канаан, Ларенцакис, Лунцис, Маккиссик, Папаниколау, Питерс, Слукас, Уолкап, Фалль
Фенербахче: Адетокунбо, Бирсен, Гудурич, Джекири, Дорси, Калатес, Махмутоглу, Мотли, Пьерр, Уилбекин, Хэйс, Эдвардс

Таким образом, греческий «Олимпиакос» победил в серии со счётом 3-2 и вышел в полуфинал плей-офф Евролиги. Ранее испанская «Барселона» победила литовский «Жальгирис» со счётом 3-0 и также стала полуфиналистом турнира.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023