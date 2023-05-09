«Олимпиакос» обыграл «Фенербахче» в пятом матче и вышел в 1/2 финала плей-офф Евролиги

В Пирее (Греция) закончился пятый, решающий матч 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» принимал турецкий «Фенербахче». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:72.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Костас Слукас, набравший 22 очка. 17 очков на свой счёт записал Александар Везенков. Дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов в свой актив занёс Костас Папаниколау.
В составе турецкого «Фенербахче» отличился Марко Гудурич, набравший 26 очков. 14 очков набрал Джонатан Мотли. 10 очков на свой счёт записал Карсен Эдвардс.
Таким образом, греческий «Олимпиакос» победил в серии со счётом 3-2 и вышел в полуфинал плей-офф Евролиги. Ранее испанская «Барселона» победила литовский «Жальгирис» со счётом 3-0 и также стала полуфиналистом турнира.
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