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33 очка Эмбиида помогли «Филадельфии Сиксерс» победить «Бостон Селтикс»

33 очка Эмбиида помогли «Филадельфии Сиксерс» победить «Бостон Селтикс»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся пятый матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:103.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейсон Тейтум, набравший 36 очков и сделавший 10 подборов. У его партнёра по «Бостону» Джейлена Брауна в активе 24 очка.

В составе «Филадельфии» самым результативным стал центровой Джоэл Эмбиид. Он набрал 33 очка, а его партнёр по команде защитник Тайриз Макси — 30. У разыгрывающего «Сиксерс» Джеймса Хардена 17 очков и 10 результативных передач на счету. Тобиас Харрис набрал 16 баллов за результативность и сделал 11 подборов.

«Филадельфия» ведёт в серии со счётом 3-2. Шестой матч серии состоится на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и начнётся в 2:30 12 мая по московскому времени.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
10 мая 2023, среда. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Браун - 24, Смарт - 14, Притчард - 8, Брогдон - 7, Уайт - 7, Уильямс - 4, Хозер - 3, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Уильямс, Хорфорд, Шампани
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Макси - 30, Харден - 17, Харрис - 16, Хаус - 10, Мелтон - 4, Такер - 3, Рид - 2, Дедмон, Коркмаз, Макдэниелс, Милтон, Ньянг, Спрингер, Харрелл

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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