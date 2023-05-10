33 очка Эмбиида помогли «Филадельфии Сиксерс» победить «Бостон Селтикс»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся пятый матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:103.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейсон Тейтум, набравший 36 очков и сделавший 10 подборов. У его партнёра по «Бостону» Джейлена Брауна в активе 24 очка.

В составе «Филадельфии» самым результативным стал центровой Джоэл Эмбиид. Он набрал 33 очка, а его партнёр по команде защитник Тайриз Макси — 30. У разыгрывающего «Сиксерс» Джеймса Хардена 17 очков и 10 результативных передач на счету. Тобиас Харрис набрал 16 баллов за результативность и сделал 11 подборов.

«Филадельфия» ведёт в серии со счётом 3-2. Шестой матч серии состоится на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и начнётся в 2:30 12 мая по московскому времени.

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