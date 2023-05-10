Никола Йокич перед матчем тепло поприветствовал владельца «Финикса»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» проходит пятый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимает «Финикс Санз». На момент публикации новости счёт в матче 19:12 в пользу хозяев.

Перед матчем во время разминки Никола Йокич подошёл к владельцу «Финикса» Мэтью Ишбии, дружелюбно бросил мяч ему в руки и тепло поприветствовал. Напомним, во второй четверти прошлого матча серии Йокич пытался забрать мяч у Ишбии и толкнул его. Владелец «Финикса» не смог устоять на ногах и упал на кресло. В результате сербский баскетболист получил техническое замечание, а потом и штраф.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.