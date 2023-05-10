Никола Йокич перед матчем тепло поприветствовал владельца «Финикса»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» проходит пятый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимает «Финикс Санз». На момент публикации новости счёт в матче 19:12 в пользу хозяев.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
10 мая 2023, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
2-я четверть
42 : 34
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Портер - 14, Браун - 9, Гордон - 8, Йокич - 5, Грин - 2, Колдуэлл-Поуп - 2, Маррей - 2, Брайант, Браун, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Финикс Санз: Букер - 14, Дюрант - 7, Эйтон - 6, Уоррен - 4, Пэйн - 3, Базли, Бийомбо, Крэйг, Ландейл, Ли, Ли, Окоги, Пол, Росс, Уэйнрайт, Шамет
Перед матчем во время разминки Никола Йокич подошёл к владельцу «Финикса» Мэтью Ишбии, дружелюбно бросил мяч ему в руки и тепло поприветствовал. Напомним, во второй четверти прошлого матча серии Йокич пытался забрать мяч у Ишбии и толкнул его. Владелец «Финикса» не смог устоять на ногах и упал на кресло. В результате сербский баскетболист получил техническое замечание, а потом и штраф.
Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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