Карри не забросил ни одного поворотного броска в концовках игр плей-офф за всю карьеру

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 104:101.

В концовке матча звёздный разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри совершил два неточных броска, которые могли привести к лидерству «Голден Стэйт» в матче. При счёте 102:101 в пользу команды из Лос-Анджелеса Карри сначала выбросил дальний двухочковый бросок за 29 секунд до конца матча, а затем дальний трёхочковый за 20 секунд до конца. Оба броска оказались неточными.

Тем самым Карри ухудшил свою неутешительную статистику по броскам на лидерство в последние 45 секунд игр плей-офф — 0 из 12 за всю карьеру. Вчерашний матч стал первым, где Карри не смог забросить сразу две такие попытки за один матч.

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