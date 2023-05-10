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Карри не забросил ни одного поворотного броска в концовках игр плей-офф за всю карьеру

Карри не забросил ни одного поворотного броска в концовках игр плей-офф за всю карьеру
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 104:101.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
09 мая 2023, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Дэвис - 23, Ривз - 21, Уокер - 15, Шрёдер - 10, Расселл - 4, Вандербилт - 2, Хатимура - 2, Бамба, Бисли, Браун, Габриэль, Кристи, Томпсон, Харрисон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Уиггинс - 17, Пэйтон II - 15, Дивинченцо - 10, Томпсон - 9, Грин - 8, Муди - 7, Луни - 4, Болдуин Мл., Грин, Игуодала, Куминга, Лэмб, Пул, Роллинз

В концовке матча звёздный разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри совершил два неточных броска, которые могли привести к лидерству «Голден Стэйт» в матче. При счёте 102:101 в пользу команды из Лос-Анджелеса Карри сначала выбросил дальний двухочковый бросок за 29 секунд до конца матча, а затем дальний трёхочковый за 20 секунд до конца. Оба броска оказались неточными.

Тем самым Карри ухудшил свою неутешительную статистику по броскам на лидерство в последние 45 секунд игр плей-офф — 0 из 12 за всю карьеру. Вчерашний матч стал первым, где Карри не смог забросить сразу две такие попытки за один матч.

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