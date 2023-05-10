«Я устал от этого неуважения». Яннис Адетокунбо обратился к НБА

Греческий баскетболист «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о невключении в число лучших оборонительных игроков текущего сезона в НБА.

«Я устал от этого неуважения», – написал Адетокунбо в социальной сети.

Напомним, он также не получил награду MVP в текущем сезоне, хотя был номинирован.

Команда лучших оборонительных игроков сезона состоит из двух составов. В первый состав входят Алекс Карузо («Чикаго Буллз»), Джру Холидэй («Милуоки Бакс»), Джарен Джексон («Мемфис Гриззлис»), Брук Лопес («Милуоки Бакс») и Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»).

Во вторую пятёрку входят Деррик Уайт («Бостон Селтикс»), О Джи Ануноби («Торонто Рэпторс»), Диллон Брукс («Мемфис Гриззлис»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз») и Бэм Адебайо («Майами Хит»).