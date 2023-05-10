Чарльз Баркли назвал причины успеха «Лейкерс» в серии с «Голден Стэйт»

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли объяснил, благодаря чему «Лос-Анджелес Лейкерс» ведёт а серии с «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 3:1.
«Эта серия окончена. Неважно, через пять или шесть минут, всё будет кончено. Я думаю, «Лейкерс» проделали потрясающую работу, заставив Клэя Томпсона и Стефена Карри работать, они вынуждают их. Потому что они знают, что это те два парня, о которых им стоит беспокоиться. Они нападали на них каждый раз на их половине площадки. Потому что «воины» меняют всё. Лично я думал, что Клэй и Стеф устали во время игры. Поэтому мне нравится, как это сделали «Лейкерс»: «Мы не позволим этим парням бегать взад-вперёд по корту и просто бросать в кольцо». Они каждый раз проводят пик-н-ролл. Они пытаются защитить Леброна Джеймса; он нападает на Клэя, он нападает на Стефена, и, когда игра была на кону, парень по имени Лонни Уокер добился своего… Они проделывают потрясающую работу, атакуя Клэя и Стефа, и процент их бросков показывает это», – — сказал Баркли в эфире Inside the NBA.
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