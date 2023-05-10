Дрэймонд Грин: если Лонни Уокер — тот, кто тебя побеждает, с этим можно жить

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 104:101.

После матча форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал выступление Лонни Уокера в четвёртой четверти: игрок набрал 15 очков.

«Если Лонни Уокер — тот, кто тебя побеждает, с этим можно жить», — приводит слова Грина NBA Buzz в своих социальных сетях.

В нынешнем плей-офф Уокер за семь матчей в среднем играл 11 минут и набирал шесть очков. В преддверии серии с «Уорриорз» Уокер практически выбыл из ротации «Лейкерс», но благодаря героической четверти вернул доверие игроков и тренерского штаба «озёрников».

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