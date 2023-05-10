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Дрэймонд Грин: если Лонни Уокер — тот, кто тебя побеждает, с этим можно жить

Дрэймонд Грин: если Лонни Уокер — тот, кто тебя побеждает, с этим можно жить
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 104:101.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
09 мая 2023, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Дэвис - 23, Ривз - 21, Уокер - 15, Шрёдер - 10, Расселл - 4, Вандербилт - 2, Хатимура - 2, Бамба, Бисли, Браун, Габриэль, Кристи, Томпсон, Харрисон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Уиггинс - 17, Пэйтон II - 15, Дивинченцо - 10, Томпсон - 9, Грин - 8, Муди - 7, Луни - 4, Болдуин Мл., Грин, Игуодала, Куминга, Лэмб, Пул, Роллинз

После матча форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал выступление Лонни Уокера в четвёртой четверти: игрок набрал 15 очков.

«Если Лонни Уокер — тот, кто тебя побеждает, с этим можно жить», — приводит слова Грина NBA Buzz в своих социальных сетях.

В нынешнем плей-офф Уокер за семь матчей в среднем играл 11 минут и набирал шесть очков. В преддверии серии с «Уорриорз» Уокер практически выбыл из ротации «Лейкерс», но благодаря героической четверти вернул доверие игроков и тренерского штаба «озёрников».

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