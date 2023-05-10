Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» снова выйти вперёд в серии с «Финиксом»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:102.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл: 29 очков, 13 подборов и 12 результативных передач. Также хорошую игру в нападении продемонстрировал форвард Майкл Портер — 19 очков и восемь подборов. Отличную игру со скамейки показал Брюс Браун — 25 очков.

Звёздный форвард «Санз» Кевин Дюрант оформил дабл-дабл: 26 очков и 11 подборов. Защитник Девин Букер отметился 28 очками, шестью подборами и четырьмя передачами.

Счёт в серии 3-2 в пользу «Денвера».

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