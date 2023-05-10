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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» снова выйти вперёд в серии с «Финиксом»

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» снова выйти вперёд в серии с «Финиксом»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:102.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл: 29 очков, 13 подборов и 12 результативных передач. Также хорошую игру в нападении продемонстрировал форвард Майкл Портер — 19 очков и восемь подборов. Отличную игру со скамейки показал Брюс Браун — 25 очков.

Звёздный форвард «Санз» Кевин Дюрант оформил дабл-дабл: 26 очков и 11 подборов. Защитник Девин Букер отметился 28 очками, шестью подборами и четырьмя передачами.

Счёт в серии 3-2 в пользу «Денвера».

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
10 мая 2023, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
118 : 102
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Браун - 25, Маррей - 19, Портер - 19, Гордон - 10, Колдуэлл-Поуп - 7, Браун - 5, Грин - 4, Брайант, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар
Финикс Санз: Букер - 28, Дюрант - 26, Эйтон - 14, Росс - 9, Пэйн - 7, Шамет - 6, Ландейл - 5, Уоррен - 4, Крэйг - 2, Окоги - 1, Базли, Бийомбо, Ли, Пол, Уэйнрайт
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