Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

10 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно два матча.

«Бостон Селтикс» – «Филадельфия Сиксерс» – 103:115, счёт в серии 2-3.

«Денвер Наггетс» – «Финикс Санз» – 118:102, счёт в серии 3-2.

Одним из ярчайших выступлений дня стал трипл-дабл от сербского центрового «Наггетс» Николы Йокича: 29 очков, 13 подборов и 12 результативных передач. Также стоит отметить дабл-дабл форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума: 36 очков и 10 подборов.

Хорошую игру в нападении показал и MVP нынешнего сезона камерунский центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид. На его счету 33 очка, семь подборов и четыре блокшота. Его партнёр по команде защитник Тайриз Макси также достиг отметки в 30 очков. В его активе 30 очков, семь подборов и три передачи.