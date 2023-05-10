Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка
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10 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно два матча.
«Бостон Селтикс» – «Филадельфия Сиксерс» – 103:115, счёт в серии 2-3.
«Денвер Наггетс» – «Финикс Санз» – 118:102, счёт в серии 3-2.
Одним из ярчайших выступлений дня стал трипл-дабл от сербского центрового «Наггетс» Николы Йокича: 29 очков, 13 подборов и 12 результативных передач. Также стоит отметить дабл-дабл форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума: 36 очков и 10 подборов.
Хорошую игру в нападении показал и MVP нынешнего сезона камерунский центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид. На его счету 33 очка, семь подборов и четыре блокшота. Его партнёр по команде защитник Тайриз Макси также достиг отметки в 30 очков. В его активе 30 очков, семь подборов и три передачи.
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