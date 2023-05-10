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Кевин Дюрант резко оттолкнул Николу Йокича и получил технический фол

Кевин Дюрант резко оттолкнул Николу Йокича и получил технический фол
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:102.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
10 мая 2023, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
118 : 102
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Браун - 25, Маррей - 19, Портер - 19, Гордон - 10, Колдуэлл-Поуп - 7, Браун - 5, Грин - 4, Брайант, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар
Финикс Санз: Букер - 28, Дюрант - 26, Эйтон - 14, Росс - 9, Пэйн - 7, Шамет - 6, Ландейл - 5, Уоррен - 4, Крэйг - 2, Окоги - 1, Базли, Бийомбо, Ли, Пол, Уэйнрайт

Под конец третьей четверти при счёте 89:69 в пользу хозяев Девин Букер готовился исполнять штрафные броски. Игроки «Финикса» воспользовались паузой и собрались у комментаторского столика обсудить комбинацию с тренером. Игроки «Денвера» тут же встали за спинами баскетболистов команды из Аризоны, чтобы подслушать тренерские установки, в результате чего звёздный форвард «Санз» Кевин Дюрант резко оттолкнул сербского центрового «Наггетс» Николу Йокича, вследствие чего двукратный чемпион НБА получил технический фол.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Счёт в серии 3-2 в пользу «Денвера».

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