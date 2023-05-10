Кевин Дюрант резко оттолкнул Николу Йокича и получил технический фол

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:102.
Под конец третьей четверти при счёте 89:69 в пользу хозяев Девин Букер готовился исполнять штрафные броски. Игроки «Финикса» воспользовались паузой и собрались у комментаторского столика обсудить комбинацию с тренером. Игроки «Денвера» тут же встали за спинами баскетболистов команды из Аризоны, чтобы подслушать тренерские установки, в результате чего звёздный форвард «Санз» Кевин Дюрант резко оттолкнул сербского центрового «Наггетс» Николу Йокича, вследствие чего двукратный чемпион НБА получил технический фол.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Счёт в серии 3-2 в пользу «Денвера».
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