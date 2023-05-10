Йокич — про толчок владельца «Финикса»: надеялся, он сам заплатит мой штраф, но нет

Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в шутку высказался об инциденте с владельцем «Финикс Санз» Мэтью Ишбией. Напомним, во второй четверти четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Финиксом» Йокич пытался забрать мяч у Ишбии и толкнул его. Мэтью не смог устоять на ногах и упал на кресло. В результате сербский баскетболист получил техническое замечание, а позже был оштрафован на $ 25 тыс.
«У меня сохранялась надежда, что он сам заплатит мой штраф, но нет», — сказал Йокич на пресс-конференции.
Напомним, сегодня, 10 мая, между «Денвером» и «Финиксом» состоялся пятый матч серии. Встреча закончилась победой «Наггетс» со счётом 118:102. Счёт в серии 3-2 в пользу «Денвера».
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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