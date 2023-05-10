Президент ЦСКА Андрей Ватутин: сезон для Шведа однозначно завершён
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Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что разыгрывающий команды Алексей Швед в этот сезоне больше не сыграет. Напомним, Швед пострадал в результате драки в центре Москвы. Медицинский персонал диагностировал у Алексея перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.
«Мне это (сроки восстановления) неизвестно, для него сезон однозначно завершён, будет восстанавливаться дома», – приводит слова Ватутина «РИА Новости Спорт».
Ранее стало известно, что главного подозреваемого в нападении на Шведа задержали в аэропорту. Другие подозреваемые были задержаны ранее. Вчера, 9 мая, Алексея выписали из больницы.
Подозреваемый в избиении Шведа грубит журналистам:
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