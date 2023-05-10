Джо Маззулла высказался после поражения «Бостона» в 5-м матче плей-офф с «Филадельфией»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла высказался о домашнем поражении команды в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА с «Филадельфией Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:103. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Филадельфии».
«На мой взгляд, это была наша первая действительно плохая игра в плей-офф. Но ещё ничего не решено. Нам просто нужно как можно лучше подготовиться к следующему матчу», — сказал Маззулла на пресс-конференции.
Напомним, самым результативным игроком пятого матча серии стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 36 очков и сделавший 10 подборов. В составе победителей самым результативным стал центровой Джоэл Эмбиид, набравший 33 очка. Шестой матч серии пройдёт в Филадельфии 12 мая.
Тейтум и Уокер пообщались после серии «Бостон» – «Атланта»:
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