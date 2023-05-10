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Девин Букер приблизился к рекорду Майкла Джордана, установленному 33 года назад

Девин Букер приблизился к рекорду Майкла Джордана, установленному 33 года назад
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Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер стал вторым игроком в истории НБА по количеству набранных очков в первых десяти матчах плей-офф. Об этом информирует ESPN Stats & Info.

В десяти матчах плей-офф нынешнего сезона в активе Букера 359 очков. Больше было только у легендарного Майкла Джордана. В 1990 году в первых десяти матчах плей-офф на его счету было 390 очков.

Напомним, в настоящий момент «Финикс» встречается с «Денвер Наггетс» в рамках полуфинала Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. После пяти матчей счёт в серии 3-2 в пользу «Денвера». Серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующую встречу команды проведут 12 мая.

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:

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