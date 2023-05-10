Грин — о пятом матче с «Лейкерс»: терять нечего, есть риск оступиться, но мы не оступимся

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о предстоящем пятом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА с Лос-Анджелес Лейкерс». Сейчас счёт в серии 3-1 в пользу «Лос-Анджелеса». Серия будет продолжаться до четырёх побед.
«Нам нечего терять. При счёте 1-3 нужно действовать крайне решительно. Есть риск оступиться, но мы не оступимся.
Как я уже говорил, одна победа может многое поменять. Это и есть сейчас наша цель. Клэй Томпсон будет играть лучше – в этом у меня нет никаких сомнений. Я буду играть лучше. Стеф Карри провёл невероятно предыдущую игру, ожидайте от него того же или даже большего. Все остальные тоже сыграют великолепно», — сказал Грин в своём подкасте.
Пятый матч серии команды проведут 11 мая в Сан-Франциско. Начало запланировано на 5:00 мск.
Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:
- 10 мая 2023
-
14:40
-
14:03
-
13:47
-
13:02
-
12:49
-
12:30
-
11:56
-
11:34
-
10:53
-
10:24
-
09:38
-
09:20
-
09:00
-
08:00
-
07:34
-
06:36
-
06:20
-
05:58
-
05:51
-
05:43
-
05:26
-
05:13
-
04:59
-
04:30
-
02:31
- 9 мая 2023
-
23:36
-
22:44
-
21:27
-
20:58
-
19:57
-
19:17
-
18:46
-
18:21
-
18:03
-
17:35