Грин — о пятом матче с «Лейкерс»: терять нечего, есть риск оступиться, но мы не оступимся

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о предстоящем пятом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА с Лос-Анджелес Лейкерс». Сейчас счёт в серии 3-1 в пользу «Лос-Анджелеса». Серия будет продолжаться до четырёх побед.

«Нам нечего терять. При счёте 1-3 нужно действовать крайне решительно. Есть риск оступиться, но мы не оступимся.

Как я уже говорил, одна победа может многое поменять. Это и есть сейчас наша цель. Клэй Томпсон будет играть лучше – в этом у меня нет никаких сомнений. Я буду играть лучше. Стеф Карри провёл невероятно предыдущую игру, ожидайте от него того же или даже большего. Все остальные тоже сыграют великолепно», — сказал Грин в своём подкасте.

Пятый матч серии команды проведут 11 мая в Сан-Франциско. Начало запланировано на 5:00 мск.

Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»: