Шрёдер ответил Керру, обвинившему игроков «Лейкерс» в симуляции в 4-м матче с «Уорриорз»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер прокомментировал слова главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра после четвёртого матча полуфинальной серии Западной конференции НБА между их командами (101:104, 1-3).
Керр тогда предположил, что некоторые фолы, зафиксированные у его игроков при постановке заслонов, в действительности были слишком незначительными, и судьи могли бы позволить игре продолжаться. Напомним, при заслонах игрокам, которые делают их, запрещено двигаться.
«Если они неправильно делают заслоны, то стоит обратить внимание судей на то, что в это время они двигаются. Если не акцентировать на этом внимание, судьи это пропустят», — приводит слова Шрёдера Legion Hoops со ссылкой на стримера Адина Росса.
Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна:
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