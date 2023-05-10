Карри прокомментировал третье поражение «Уорриорз» в серии с «Лейкерс»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Голден Стэйт Уорриорз», американец Стефен Карри прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:104).
«Да, мы определённо сосредоточиваемся на пятом матче. У нас есть уверенность в том, что мы поймём, что делать. Нужно сосредоточиться и сделать свою работу. Нельзя просто дожидаться конца.
Мы более чем уверены в том, что извлечём пользу из четвёртой игры и защитим свою площадку. Это всё, что мы сейчас можем сделать. Нужно сохранять позитивный настрой, несмотря на произошедшее», – сказал Карри на послематчевой пресс-конференции.
На данный момент счёт в серии — 3-1 в пользу «озёрников». Пятый матч между «Уорриорз» и «Лейкерс» состоится завтра, 11 мая, и начнётся в 5:00 мск.
- 10 мая 2023
-
19:33
-
18:18
-
16:55
-
16:10
-
15:36
-
14:40
-
14:03
-
13:47
-
13:02
-
12:49
-
12:30
-
11:56
-
11:34
-
10:53
-
10:24
-
09:38
-
09:20
-
09:00
-
08:00
-
07:34
-
06:36
-
06:20
-
05:58
-
05:51
-
05:43
-
05:26
-
05:13
-
04:59
-
04:30
-
02:31
- 9 мая 2023
-
23:36
-
22:44
-
21:27
-
20:58
-
19:57