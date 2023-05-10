Аналитик: проблема «Уорриорз» в том, что Грин перестал быть лидером, ударив Пула

Эксперт и аналитик НБА Эммануэль Ачо высказался о полуфинальной серии плей-офф Западной конференции между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Напомним, на данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «озёрников».

«Крупнейшая проблема «Уорриорз»? Дрэймонд Грин потерял лидерство. Если говорить о том, что не так с «Уорриорз», так это то, что их лидер больше не может руководить. Это первая причина, и она заключается в Дрэймонде Грине.

Как по мне, нужно вернуться на месяцы и месяцы назад. Мы все знаем, что произошло в начале сезона (речь о драке Грина и Пула. – Прим. «Чемпионата»). Из-за того удара лидер «Уорриорз» лишил себя права быть лидером. И это является частью паззла», – сказал Ачо в эфире Fox Sports.