Аналитик: проблема «Уорриорз» в том, что Грин перестал быть лидером, ударив Пула
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Эксперт и аналитик НБА Эммануэль Ачо высказался о полуфинальной серии плей-офф Западной конференции между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Напомним, на данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «озёрников».
«Крупнейшая проблема «Уорриорз»? Дрэймонд Грин потерял лидерство. Если говорить о том, что не так с «Уорриорз», так это то, что их лидер больше не может руководить. Это первая причина, и она заключается в Дрэймонде Грине.
Как по мне, нужно вернуться на месяцы и месяцы назад. Мы все знаем, что произошло в начале сезона (речь о драке Грина и Пула. – Прим. «Чемпионата»). Из-за того удара лидер «Уорриорз» лишил себя права быть лидером. И это является частью паззла», – сказал Ачо в эфире Fox Sports.
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