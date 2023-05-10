ЦСКА обыграл «Зенит» и повёл в серии за третье место Единой лиги ВТБ
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В Санкт-Петербурге завершился третий матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ между местным «Зенитом» и московским ЦСКА. Победу со счётом 71:60 (20:17, 11:23, 22:11,18:9) одержал ЦСКА, который вышел вперёд в серии – 2-1.
Самым результативным игроком серии стал сербский центровой армейцев Никола Милутинов, набравший 15 очков и выполнивший шесть подборов. Ещё 15 очков на свой счёт записал американский разыгрывающий Даллас Мур. В составе «Зенита» отличился американский разыгрывающий Трент Фрейзер – на его счету 14 очков.
Напомним, победителем серии станет команда, одержавшая четыре победы. Четвёртый матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится в пятницу, 12 мая, и начнётся в 19:30 по московскому времени.
Единая лига ВТБ. За 3-е место
10 мая 2023, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
60 : 71
ЦСКА
Москва, Россия
Зенит: Фрейзер - 14, Фридзон - 11, Морман - 9, Вольхин - 8, Хомсли - 6, Торопов - 5, Зубков - 3, Хэмм - 2, Эртель - 2, Д. Кулагин, Клименко
ЦСКА: Милутинов - 15, Мур - 15, Давидовац - 9, Астапкович - 8, Жан-Шарль - 8, Уэйр - 7, Руженцев - 5, Кейкок - 2, Курбанов - 2, Гафуров, Карпенко, Ухов
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