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Бэм Адебайо исполнил роскошный путбэк в быстром отрыве

Бэм Адебайо исполнил роскошный путбэк в быстром отрыве
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч пятый матч полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Никс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 62:51 в пользу хозяев паркета.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
11 мая 2023, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
4-я четверть
97 : 91
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс: Брансон - 35, Барретт - 22, Рэндл - 22, Гримс - 8, Робинсон - 4, Топпин - 2, Харт - 2, Хартенштайн - 2, Вашингтон, Джеффрис, Килс, Куикли, Макбрайд, Роуз, Симс, Фурнье
Майами Хит: Адебайо - 14, Батлер - 14, Робинсон - 14, Страс - 14, Мартин - 11, Лоури - 9, Винсент - 6, Зеллер - 5, Лав - 4, Йович, Оладипо, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен

Центровой «Майами» Бэм Адебайо в концовке второй четверти стал автором эффектного момента. После промаха партнёра по команде Джимми Батлера в быстром отрыве центровой добавил сверху без сопротивления.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 25-летний Адебайо принял участие в девяти играх, набирая в среднем 17,6 очка, 9,3 подбора и 3,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,3, штрафных — 76,5.

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