Бэм Адебайо исполнил роскошный путбэк в быстром отрыве

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч пятый матч полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Никс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 62:51 в пользу хозяев паркета.

Центровой «Майами» Бэм Адебайо в концовке второй четверти стал автором эффектного момента. После промаха партнёра по команде Джимми Батлера в быстром отрыве центровой добавил сверху без сопротивления.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 25-летний Адебайо принял участие в девяти играх, набирая в среднем 17,6 очка, 9,3 подбора и 3,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,3, штрафных — 76,5.