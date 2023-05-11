«Нью-Йорк» сократил отставание в серии с «Майами», Брансон набрал 38 очков

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч в рамках полуфинала Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:103.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, набравший 38 очков. На его счету также девять подборов и семь результативных передач. Форварды «Никс» Ар Джей Барретт и Джулиус Рэндл заработали 26 и 24 очка соответственно.

В составе гостей самым результативным стал Джимми Батлер. На его счету 19 очков и девять результативных передач. Бэм Адебайо и Данкан Робинсон принесли «Майами» 18 и 17 очков соответственно.

В серии по-прежнему ведёт «Майами» 3-2.

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