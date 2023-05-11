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«Нью-Йорк» сократил отставание в серии с «Майами», Брансон набрал 38 очков

«Нью-Йорк» сократил отставание в серии с «Майами», Брансон набрал 38 очков
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч в рамках полуфинала Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:103.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, набравший 38 очков. На его счету также девять подборов и семь результативных передач. Форварды «Никс» Ар Джей Барретт и Джулиус Рэндл заработали 26 и 24 очка соответственно.

В составе гостей самым результативным стал Джимми Батлер. На его счету 19 очков и девять результативных передач. Бэм Адебайо и Данкан Робинсон принесли «Майами» 18 и 17 очков соответственно.

В серии по-прежнему ведёт «Майами» 3-2.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
11 мая 2023, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 103
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс: Брансон - 38, Барретт - 26, Рэндл - 24, Гримс - 8, Робинсон - 8, Хартенштайн - 4, Топпин - 2, Харт - 2, Джеффрис, Куикли, Макбрайд, Роуз, Симс, Фурнье
Майами Хит: Батлер - 19, Адебайо - 18, Робинсон - 17, Страс - 14, Мартин - 11, Лоури - 9, Винсент - 6, Зеллер - 5, Лав - 4, Йович, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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