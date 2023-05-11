Анонимный игрок «Лейкерс» про жалобы Керра: пусть жалуется, это показывает их слабину

Известный инсайдер Крис Хэйнс поделился сообщением от анонимного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» в ответ на недавние заявления главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра.

«Пусть жалуется. Это показывает их слабость и фрустрацию. Мы не должны отвлекаться на это. Мы просто должны продолжать играть, продолжать бороться», — сказано в анонимном сообщении.

Напомним, после четвёртой игры серии в рамках полуфинала Западной конференции между «Лос-Анджелесом» и «Голден Стэйт» Стив Керр пожаловался, что некоторые фолы, показанные его игрокам были слишком незначительными и судьи могли бы позволить игре продолжаться.

Позже, разыгрывающий команды из южной Калифорнии Деннис Шрёдер ответил Стиву: «Если они неправильно делают заслоны, то стоит обратить внимание судей на то, что в это время они двигаются. Если не акцентировать на этом внимание, судьи это пропустят».