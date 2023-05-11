Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка
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11 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно два матча.
«Нью-Йорк Никс» – «Майами Хит» – 112:103, счёт в серии 2-3.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 121:106, счёт в серии 2-3.
Одним из ярчайших выступлений дня стоит признать игру разыгрывающего «Никс» Джейлена Брансона. Сегодня на его счету 37 очков, девять подборов и семь результативных передач. Также хорошую игру показал звёздный разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри. В его активе 27 очков и восемь ассистов.
Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис получил удар локтем по голове от бигмэна «Уорриорз» Кевона Луни и досрочно закончил матч. Как позже сообщили инсайдеры, Дэвис был вывезен на инвалидной коляске.
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