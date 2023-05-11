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Инсайдер Крис Хэйнс: Энтони Дэвис избежал сотрясения и чувствует себя намного лучше

Инсайдер Крис Хэйнс: Энтони Дэвис избежал сотрясения и чувствует себя намного лучше
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Инсайдер Крис Хэйнс сообщил в своих социальных сетях о том, что центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис избежал сотрясения и чувствует себя намного лучше.

Во время сегодняшней встречи в рамках полуфинала Западной конференции между «Голден Стэйт Уорриорз» и командой из Лос-Анджелеса (121:106) Дэвис получил удар локтем по голове от центрового Кевона Луни. Энтони досрочно покинул матч и отправился в подтрибунное помещение. Как сообщается, игроку понадобилась инвалидная коляска для передвижения.

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Как дальше сообщили инсайдеры, члены медицинского штаба «Голден Стэйт» стояли у раздевалки «Лейкерс», чтобы оценить состояние центрового. Счёт в серии 3-2 в пользу «Лейкерс». Следующий матч состоится в Лос-Анджелесе.

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