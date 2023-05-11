«Кажется, всё уже хорошо». Дарвин Хэм высказался о степени серьёзности травмы Дэвиса

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм ответил на вопрос о состоянии звёздного форварда команды Энтони Дэвиса. Во время пятого матча серии плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» Дэвис получил удар локтем по голове от Кевона Луни и досрочно отправился в раздевалку.
Однако, по информации инсайдера Криса Хэйнса, Дэвис избежал сотрясения мозга.
«Он получил удар по голове, но, кажется, сейчас у Дэвиса уже всё хорошо. Вот в таком состоянии он сейчас находится», — приводит слова Хэма журналист Майк Терделл на своей странице в социальных сетях.
«Уорриорз» выиграли пятый матч со счётом 121:106 и сократили разрыв в серии — 3-2.
Энтони Дэвис в пятой игре успел провести на площадке чуть более 32 минут и за это время набрал 23 очка, совершил девять подборов и отдал три результативные передачи.
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