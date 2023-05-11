«Милуоки» получил разрешение на переговоры с ассистентом главного тренера «Голден Стэйт»

«Милуоки Бакс» получил разрешение на проведение собеседования с ассистентом главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра Кенни Аткинсоном, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в социальных сетях.

Эткинсон вместе с Чарльзом Ли и Джеймсом Боррего входит в число претендентов на пост нового главного тренера «Милуоки». Имена других кандидатов на данный момент неизвестны.

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Напомним, после вылета в первом раунде плей-офф от «Майами Хит» (1-4) «Милуоки» отправил в отставку главного тренера команды Майка Буденхольцера.

В нынешнем сезоне «Милуоки» стал лучшей командой регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, заняв первое место в Восточной конференции с показателями 58-24.