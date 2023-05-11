Адетокунбо — первый игрок за 50 лет, единогласно выбранный в первую пятёрку сезона НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала символические пятёрки по итогам сезона-2022/2023.
В первую пятёрку вошли форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, защитник «Даллас Старз» Лука Дончич, форвард «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шэй Гилджес-Александер, а также форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум.
Как сообщает ESPN, Яннис Адетокунбо стал единственным игроком, который единогласно был выбран в первую пятёрку. Кроме того, звёздный греческий баскетболист стал первым за 50 лет, кого все выбрали в первую пятёрку сезона.
Яннис Адетокунбо в нынешнем сезоне принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.
В плей-офф форвард сыграл в трёх играх, набирая в среднем 23,3 очка, 11 подборов и 5,3 передачи. «Бакс» вылетели в первом раунде, проиграв в серии «Майами Хит» — 1-4.
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