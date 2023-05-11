Стив Керр: Клэй Томпсон — невероятный баскетболист, он справляется со своими задачами

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о звёздном защитнике команды Клэе Томпсоне и отметил его вклад в пятом матче серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Голден Стэйт» выиграл со счётом 121:106 и сократил отставание в серии — 2-3. Томпсон набрал десять очков, совершил шесть подборов и отдал две передачи.

«Клэй — невероятный двусторонний баскетболист, а порой именно они приносят вам победы в плей-офф. Иногда мяч залетает, иногда нет. Но если ты помогаешь команде в обороне, как Томпсон, то помогаешь этим выиграть матч. В его случае это множество матчей. Мы знаем, на что способен Клэй, когда у него всё залетает, но он при этом будет работать и в обороне. Томпсон справляется со своими задачами», — сказал Керр после матча.