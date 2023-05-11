«Праздновать нечего». Джейлен Брансон отреагировал на победу «Нью-Йорка» над «Майами»
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон прокомментировал победу своей команды над «Майами Хит» в рамках пятого матча раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Игра завершилась победой «Никс» со счётом 112:103. Таким образом «Нью-Йорк» сократил разрыв в серии — 2-3. Брансон в этом матче отметился 38 набранными очками, а также совершил девять подборов и отдал семь результативных передач. При этом разыгрывающий провёл на площадке все 48 минут.
Комментарии Тома Тибодо после встречи:
«На самом деле нам пока нечего праздновать. Выиграли — отлично, но теперь нам предстоит забрать ещё одну игру», — сказал Брансон после матча.
Шестая игра серии между «Нью-Йорк Никс» и «Майами» состоится в ночь на 13 мая на площадке «Хит».
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