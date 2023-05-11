Главный тренер «Денвера»: без Криса Пола «Санз» играют быстрее
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун высказался о том, что один из лидеров «Финикс Санз» Крис Пол выбыл из строя из-за повреждения паховых мышц.
Напомним, Пол получил травму во время второго матча раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвером» и «Финиксом». Изначально ожидалось, что разыгрывающий пропустит неделю, но Пол по-прежнему продолжает восстановление и не сыграет в шестом матче серии.
Деандре Эйтон также рискует пропустить игру:
«Это не критика в адрес Криса Пола, потому что он, безусловно, один из величайших игроков в истории, но сейчас «Финикс» играет быстрее без него», — сказал Мэлоун в видео на YouTube-канале «Денвера».
После пяти матчей в серии ведёт «Денвер» со счётом 3-2. Шестая игра состоится в ночь на 12 мая на площадке «Финикса».
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