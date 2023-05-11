Фридзон: во второй половине игры с ЦСКА потеряли контроль и не знали, что делать

Защитник петербургского «Зенита» Виталий Фридзон высказался о поражении команды от московского ЦСКА в третьем матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ.
ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 71:60 и вышел вперёд в этом противостоянии — 2-1.
«В первой половине контролировали ход матча, играли в хороший баскетбол в защите и в нападении, двигали мяч. Но третью четверть проиграли 11:22, и я думаю, что это сказалось на нас.
Во второй половине играли как будто не мы. Не знали, что делать ни в защите, ни в нападении, потеряли контроль над игрой. Не делали то, что тренер от нас требовал, начали совершать поспешные броски, не боролись в защите так агрессивно, как в первой половине. Нас стали наказывать, и мы не успевали возвращаться. В итоге результат на табло», — приводит слова Фридзона официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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