Дарвин Хэм: уже и не знаю, что такое фол
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о судействе в пятом матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз».
Игра завершилась победой «Уорриорз» со счётом 121:106, но в серии ведут по-прежнему «Лейкерс» — 3-2.
За весь матч «озёрники» лишь 15 раз пробивали штрафной. При этом до матча главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр призвал судей больше обращать внимание на симуляции со стороны игроков «Лейкерс».
«Уорриорз» — «Лейкерс». Основные события:
«Не знаю, почему так, моя команда играла так же, как и раньше. Я уже даже не знаю, что такое фол», — приводит слова Хэма журналист Йован Буха на своей странице в социальных сетях.
Шестая игра этого противостояния состоится в ночь на 13 мая на площадке «Лейкерс».
Хэм отреагировал на заявление Керра:
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