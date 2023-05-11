Дарвин Хэм: уже и не знаю, что такое фол

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о судействе в пятом матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз».

Игра завершилась победой «Уорриорз» со счётом 121:106, но в серии ведут по-прежнему «Лейкерс» — 3-2.

За весь матч «озёрники» лишь 15 раз пробивали штрафной. При этом до матча главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр призвал судей больше обращать внимание на симуляции со стороны игроков «Лейкерс».

«Не знаю, почему так, моя команда играла так же, как и раньше. Я уже даже не знаю, что такое фол», — приводит слова Хэма журналист Йован Буха на своей странице в социальных сетях.

Шестая игра этого противостояния состоится в ночь на 13 мая на площадке «Лейкерс».