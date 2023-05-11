Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дарвин Хэм: уже и не знаю, что такое фол

Дарвин Хэм: уже и не знаю, что такое фол
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о судействе в пятом матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз».

Игра завершилась победой «Уорриорз» со счётом 121:106, но в серии ведут по-прежнему «Лейкерс» — 3-2.

За весь матч «озёрники» лишь 15 раз пробивали штрафной. При этом до матча главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр призвал судей больше обращать внимание на симуляции со стороны игроков «Лейкерс».

«Уорриорз» — «Лейкерс». Основные события:
Зачем тут вообще кресло-каталка? «Голден Стэйт» сократил отставание, Дэвис травмировался
Видео
Зачем тут вообще кресло-каталка? «Голден Стэйт» сократил отставание, Дэвис травмировался

«Не знаю, почему так, моя команда играла так же, как и раньше. Я уже даже не знаю, что такое фол», — приводит слова Хэма журналист Йован Буха на своей странице в социальных сетях.

Шестая игра этого противостояния состоится в ночь на 13 мая на площадке «Лейкерс».

Хэм отреагировал на заявление Керра:
«Мы не учим симуляциям». Дарвин Хэм ответил на высказывания Стива Керра о «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023