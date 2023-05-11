Дарвин Хэм: Леброн должен был попасть в первую пятёрку сезона НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал включение звёздного форварда «озёрников» Леброна Джеймса в третью символическую пятёрку сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Потрясающе, что он был выбран. Я считаю, что Джеймс должен был попасть в первую пятёрку за то, что в своём возрасте он продолжает демонстрировать отличные результаты», — приводит слова Хэма инсайдер ESPN Марк Джей Спирс на своей странице в социальных сетях.
Леброн Джеймс был включён в третью пятёрку вместе с ДеАроном Фоксом («Сакраменто Кингз»), Дэмьеном Лиллардом («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Джулиусом Рэндлом («Нью-Йорк Никс») и Домантасом Сабонисом («Сакраменто»).
Всего за карьеру 38-летний Джеймс 19 раз попадал в символическую сборную по итогам сезона, из них 13 раз он был включён в первую пятёрку.
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