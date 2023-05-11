Баркли подшутил над фанатами «Селтикс», упомянув проигравший хоккейный клуб из Бостона

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли подшутил над болельщиками «Бостон Селтикс». В настоящий момент «Бостон» играет в полуфинальной серии плей-офф НБА с клубом «Филадельфия Сиксерс». Счёт в серии 3-2 в пользу «Филадельфии». Серия будет продолжаться до четырёх побед. Баркли, рассуждая о возможном поражении «Селтикс», вспомнил хоккейный клуб «Бостон Брюинз», который закончил борьбу в нынешнем сезоне плей-офф Кубка Стэнли, уступив команде «Флорида Пантерз» в первом раунде.

«Справедливости ради, если «Селтикс» проиграют в этой серии, у них (болельщиков) всё равно останется «Брюинз». Ой, извините — плохой пример», — сказал Баркли в эфире передачи на TNT.

Тейтум и Уокер пообщались после серии «Бостон» – «Атланта»: