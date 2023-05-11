Баркли подшутил над фанатами «Селтикс», упомянув проигравший хоккейный клуб из Бостона
Поделиться
Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли подшутил над болельщиками «Бостон Селтикс». В настоящий момент «Бостон» играет в полуфинальной серии плей-офф НБА с клубом «Филадельфия Сиксерс». Счёт в серии 3-2 в пользу «Филадельфии». Серия будет продолжаться до четырёх побед. Баркли, рассуждая о возможном поражении «Селтикс», вспомнил хоккейный клуб «Бостон Брюинз», который закончил борьбу в нынешнем сезоне плей-офф Кубка Стэнли, уступив команде «Флорида Пантерз» в первом раунде.
«Справедливости ради, если «Селтикс» проиграют в этой серии, у них (болельщиков) всё равно останется «Брюинз». Ой, извините — плохой пример», — сказал Баркли в эфире передачи на TNT.
Тейтум и Уокер пообщались после серии «Бостон» – «Атланта»:
Комментарии
- 11 мая 2023
-
18:20
-
18:10
-
17:31
-
16:56
-
16:24
-
15:57
-
15:10
-
14:58
-
14:30
-
13:57
-
13:35
-
12:51
-
12:37
-
12:20
-
11:37
-
11:02
-
10:54
-
10:37
-
09:56
-
09:46
-
09:28
-
09:00
-
08:19
-
07:32
-
07:22
-
06:57
-
06:40
-
05:23
-
05:04
-
04:12
-
03:58
-
03:36
-
00:20
- 10 мая 2023
-
23:20
-
23:13
Партнерский контент