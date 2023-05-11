Карри — после победы в 5-м матче с «Лейкерс»: как бы всё ни сложилось, я не боюсь ничего

Звёздный разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после пятого матча полуфинала Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:106, 2-3 в серии) признался, что испытывает уверенность в своих силах и морально готов к любому исходу.
«Ситуации, в которых я оказывался, позволяют мне ощутить уверенность в том, что я могу делать всё, что потребуется на площадке. Я просто очень люблю эту игру, и, как бы всё ни сложилось, я не боюсь ничего. Доверие, которое я испытываю к своим товарищам по команде, отправившимся в это путешествие вместе со мной, придаёт уверенности. Здорово иметь возможность продолжать заниматься этим на данном этапе карьеры. Я не хочу, чтобы это прекращалось в ближайшее время», — сказал Карри на пресс-конференции.
Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:
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